Испанские и американские силовики задержали контейнеровоз с экипажем из России

Гражданская гвардия Испании совместно с сотрудниками ФБР задержала судно у берегов Португалии с экипажем из России. Контейнеровоз три дня обыскивали, а морякам угрожали оружием.

Судно Baltic Summer с экипажем из России следовало из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург. В нейтральных водах у берегов Португалии судно под багамским флагом остановили сотрудники Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии Испании в компании с ФБР США.

Силовики вскрывали контейнеры и обыскивали помещения. Моряков трое суток держали в порту и угрожали оружием, обвинив в контрабанде. Вызвать на помощь консула россиянам не дали.

Проведенная экспертиза судна не дала никаких результатов, после чего экипаж в составе 23 человек было решено отпустить в порт назначения, а сам контейнеровоз отбуксировали в испанский порт Виго.

Лиссабон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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