В Новосибирске налоговики продавали данные тысяч предпринимателей

В Новосибирске одного бывшего и двух действующих сотрудников налоговой подозревают в разглашении данных тысяч предпринимателей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Совместно с подразделением собственной безопасности УФНС России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность двух действующих сотрудников и одного бывшего работника межрайонной инспекции ФНС России №20 по Новосибирской области, подозреваемых в незаконных получении и разглашении из корыстной заинтересованности сведений, составляющих налоговую тайну», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, экс-сотрудник налоговой инспекции подкупил двух коллег и получил от них служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций, а также сведения о более чем 40 тысячах вновь зарегистрированных на территории России юрлиц.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, совершенные группой лиц из корыстной заинтересованности). Фигуранты находятся под подпиской невыезде. Кроме того, планируется наложить арест на имущество подозреваемых стоимостью 5 млн рублей.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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