Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство бойцов ВС РФ

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил воевавшего на стороне Украины 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе к пожизненному лишению свободы за убийство трех российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности).

Согласно материалам суда, в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на Украину и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Также он прошел обучение на тренировочной базе в Киеве.

В марте 2022 года Берианидзе в ходе стрелкового боя в Мариуполе убил троих военнослужащих ВС РФ. До момента задержания российскими бойцами он принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в различных точках боевого соприкосновения, отметили в надзорном ведомстве.

«Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 млн рублей», – говорится в сообщении.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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