В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

Жителя Запорожской области подозревают в подготовке к совершению теракта. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
По данным спецслужбы, гражданин России 1990 года рождения по своей инициативе вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Кураторы руководили его действиями и организовали тайник.
Мужчина забрал из схрона готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одной бомбы. Он хранил взрывчатку дома и планировал устроить теракт.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене, прохождении обучения в террористических целях и незаконном обороте взрывных устройств.
Запорожье, Зоя Осколкова
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