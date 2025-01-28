В Амурской области прогремел взрыв на производстве

В Амурской области произошел взрыв в производственном помещении. На месте работают спасатели, под завалами может находиться человек.

Взрыв произошел в Белогорске на седьмом этаже здания. «В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены. Технологический процесс приостановлен», – сообщили в МЧС России.

Работники предприятия эвакуировались самостоятельно. Спасатели продолжают разбирать завалы, есть вероятность, что под обломками находится пострадавший.

По данным МЧС, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

Следственный комитет организовал проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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