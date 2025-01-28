Ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов в аэропорту Якутии

В Якутии ураганный ветер повредил два вертолета в аэропорту Якутии. Об этом сообщает авиакомпания «Полярные авиалинии».

Непогода обрушилась на Булунский район Якутии. Порывы ветра достигали 40 м/c. В аэропорту Тикси были повреждены лопасти несущего винта у двух вертолетов Ми-8.

Региональное управление Росавиации проведет проверку. Специалисты инженерно-авиационной службы вылетят в Тикси для оценки повреждений и дальнейшего восстановления воздушных судов при наступлении благоприятных погодных условий.

Кроме того, в поселке Быковский ураган снес кровлю многоквартирного дома. Как только буря утихнет, специалисты приступят к ликвидации последствий стихии.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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