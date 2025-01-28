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Вторник, 28 января 2025, 20:21 мск

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Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение

Фото: pixabay

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края борта в Карском море. ЧП произошло 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Росатомфлота».

«Ночью 26 января в Карском море в условиях Арктики, производя околку, ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края левого борта», – отмечается в сообщении.

Как уточняется, что пострадавших нет, мореходные качества не утеряны, угроза системам жизнеобеспечения и реакторной установке отсутствует.

Судно продолжает работать в акватории Северного морского пути.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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