В Таиланде задержали пятерых россиян за нелегальную работу в детском саду

В Таиланде задержали пятерых граждан России за работу без разрешения. Об этом сообщают местные СМИ.

Тайская полиция провела операцию, направленную на пресечение незаконной деятельности иностранцев на острове Пханган. В результате были задержаны пятеро россиян.

Один из граждан РФ обвиняется в организации нелегального бизнеса, связанного с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми. Остальные работали у него.

Согласно законодательству Таиланда, нарушение иностранными гражданами трудового законодательства влечет за собой штраф и депортацию из страны с последующим запретом на въезд.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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