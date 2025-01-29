В Таиланде задержали пятерых россиян за нелегальную работу в детском саду

В Таиланде задержали пятерых граждан России за работу без разрешения. Об этом сообщают местные СМИ.
Тайская полиция провела операцию, направленную на пресечение незаконной деятельности иностранцев на острове Пханган. В результате были задержаны пятеро россиян.
Один из граждан РФ обвиняется в организации нелегального бизнеса, связанного с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми. Остальные работали у него.
Согласно законодательству Таиланда, нарушение иностранными гражданами трудового законодательства влечет за собой штраф и депортацию из страны с последующим запретом на въезд.
Бангкок, Зоя Осколкова
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