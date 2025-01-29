Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек на Алтае

Три человека погибли и двое, среди которых ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волчихинском районе Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Смертельная авария произошла утром 29 января на 157 км автодороги Волчиха – Новоегорьевское. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 при совершении обгона столкнулся лоб в лоб с автомобилем «Рено-Логан». В результате ДТП погибли два человека в автомобиле ВАЗ, один – в «Рено Логан», еще двое пострадали, сообщили в полицейском главке. В краевой прокуратуре уточнили, что среди пострадавших – ребенок.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Волчихинского района контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сообщило региональное надзорное ведомство.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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