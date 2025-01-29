В Дагестане нашли три тайника с оружием

В Дагестане обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний.

Схроны были выявлены в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий УФСИН России по Республике Дагестан, регионального управления уголовного розыска МВД и УФСБ Дагестана. Участие также принимали сотрудники СИЗО-3 местного УФСИН.

«Из незаконного оборота в общей сложности изъято свыше 3 тыс. патронов для автомата Калашникова, пять гранат, две единицы огнестрельного оружия, более 20 единиц составных частей к боевому стрелковому оружию», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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