ФСБ задержала украинского шпиона в Донецке

В Донецке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает штаб обороны ДНР в своем телеграм-канале.

По информации регионального УФСБ, задержанный собирал и передавал Службе безопасности Украины информацию о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений российских войск на территории Донецкой народной республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России (шпионаж).

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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