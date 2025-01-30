На Ставрополье задержали азиата, собиравшегося взорвать электричку

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае приезжего из Центральной Азии, который готовил подрыв электрички. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом запрещенной в России международной террористической организации, «намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением «Кисловодск – Минеральные Воды».

Как отметили в ФСБ, в этих целях злоумышленник провел разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После теракта он планировал уехать в Сирию для вступления в ряды террористической группировки.

У задержанного дома в Ессентуках изъяли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельной бомбы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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