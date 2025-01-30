В Таиланде мотоциклист насмерть сбил россиянина

В Таиланде мотоцикл сбил пару из России, когда те переходили дорогу. В результате мужчина погиб, женщина госпитализирована. Виновник аварии находится в больнице.

ДТП произошло в Паттайе. По словам водителя, который стал очевидцем аварии, он остановился, чтобы пропустить пару, и услышал рев мотоцикла. Секунду спустя байк влетел в пешеходов.

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель мотоцикла также пострадал и был госпитализирован. Отмечается, что он иностранец.

Полицейские ожидают улучшения состояния мотоциклиста, чтобы допросить его. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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