В Тунисе 11 россиян задержали по подозрению в терроризме

В Тунисе правоохранители задержали 11 граждан России по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили в российском посольстве.

«По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям», – рассказали в дипмиссии.

Россияне были задержаны в начале ноября прошлого года. Они находились на экскурсии в селении Хайдра рядом с границей с Алжиром. По словам дипломатов, этот район находится под особым контролем местных сил безопасности с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении министерства обороны республики.

В настоящее время задержанные находятся в тюрьмах в Морнагии, Белли, Бордж Аль-Амри, Удна и Манубы. Россиянам предоставили адвокатов и переводчиков.

Тунис, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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