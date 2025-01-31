В Ростове-на-Дону при пожаре в диагностическом центре пострадал пенсионер

В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре. По предварительным данным, пострадал 77-летний мужчина. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны сегодня ночью. Возгорание произошло на первом этаже клинико-диагностического центра в переулке Днепровском.
«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление, эвакуировали 197 человек. 77-летнего мужчину, надышавшегося дымом, госпитализировали», – говорится в сообщении.
Пожарные оперативно потушили пламя, площадь пожара составила 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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