В Ростове-на-Дону при пожаре в диагностическом центре пострадал пенсионер

В Ростове-на-Дону произошел пожар в клинико-диагностическом центре. По предварительным данным, пострадал 77-летний мужчина. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны сегодня ночью. Возгорание произошло на первом этаже клинико-диагностического центра в переулке Днепровском.

«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление, эвакуировали 197 человек. 77-летнего мужчину, надышавшегося дымом, госпитализировали», – говорится в сообщении.

Пожарные оперативно потушили пламя, площадь пожара составила 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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