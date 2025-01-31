В Сибири мужчина с мачете напал на пассажиров в поезде

В Новосибирской области мужчина, вооруженный мачете, напал на пассажиров в поезде. По предварительным данным, два человека получили ранения. Дебошира задержали.

Инцидент произошел в составе «Томск-Адлер». 67-летний мужчина набросился на пассажиров. Женщину он ударил по голове и рубанул мужчину, а потом спрятался на верхней полке.

На станции в Барабинске в вагон зашли сотрудники Росгвардии и попытались задержать агрессивного пассажира, но он начала отмахиваться мачете. В результате дебошира все-таки удалось стащить с верхней полки с помощью кочерги и скрутить.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавших госпитализировали.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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