российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 января 2025, 12:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Сибири мужчина с мачете напал на пассажиров в поезде

В Новосибирской области мужчина, вооруженный мачете, напал на пассажиров в поезде. По предварительным данным, два человека получили ранения. Дебошира задержали.

Инцидент произошел в составе «Томск-Адлер». 67-летний мужчина набросился на пассажиров. Женщину он ударил по голове и рубанул мужчину, а потом спрятался на верхней полке.

На станции в Барабинске в вагон зашли сотрудники Росгвардии и попытались задержать агрессивного пассажира, но он начала отмахиваться мачете. В результате дебошира все-таки удалось стащить с верхней полки с помощью кочерги и скрутить.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавших госпитализировали.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,