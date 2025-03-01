Женщина погибла во время конкурса по поеданию блинов в Красноярском крае

В Красноярском крае женщина подавилась блинами во время масленичных гуляний и умерла.

Несчастный случай произошел днем 1 марта в селе Березовское Курагинского района во время конкурса по поеданию блинов, сообщает «КП – Красноярск». Одна из его участниц подавилась блином. По свидетельству очевидцев, первую помощь среди оказавшихся рядом людей никто оказать не смог.

Скорая помощь приехала из райцентра только через полчаса, медикам осталось лишь констатировать смерть 36-летней жительницы села.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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