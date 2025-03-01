Три человека погибли при обстреле ВСУ Херсонской области

Украинские войска обстреляли гражданский автомобиль на трассе в Херсонской области. В результате атаки погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ ударили по машине на автодороге между Новой Маячкой и Обрывками. «В результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения. Ее доставили в Скадовскую ЦРБ», – написал Сальдо в своем тг-канале.

Также украинские боевики нанесли удар по жилому сектору в Алешках, погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован.

«Есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения получили трое мужчин: все они были госпитализированы», – уточнил Сальдо.

Глава региона добавил, что ВСУ также обстреляли Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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