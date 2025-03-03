В Уфе на НПЗ произошел пожар

В Уфе на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Угрозы для жителей ближайших районов не зафиксировано, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. По предварительной информации, возгорание произошло в районе печи сжигания.
Как уточнили в МЧС, информация о пострадавших не поступала.
Комплекс заводов по нефтепереработке находится в северной промышленной зоне Уфы. По данным ведомства, на место возгорания для контроля состояния воздуха направлена лаборатория.
Уфа, Елена Васильева
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