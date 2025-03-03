российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 марта 2025, 07:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Уфе на НПЗ произошел пожар

В Уфе на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Угрозы для жителей ближайших районов не зафиксировано, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. По предварительной информации, возгорание произошло в районе печи сжигания.

Как уточнили в МЧС, информация о пострадавших не поступала.

Комплекс заводов по нефтепереработке находится в северной промышленной зоне Уфы. По данным ведомства, на место возгорания для контроля состояния воздуха направлена лаборатория.

Уфа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,