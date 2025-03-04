В Хакасии ребенок попал в больницу после нападения стаи собак

Следователи в Хакасии возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на восьмилетнюю девочку в селе Шира. Животные набросились на ребенка утром 3 марта, когда девочка шла через парк в школу. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Отогнала агрессивных собак от девочки проходившая мимо женщина. Школьницу доставили в больницу. У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей. Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно», – говорится в сообщении ведомства.

При этом хозяйку собак уже дважды привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, но должных мер по их изоляции она не приняла.

Следователи в ходе расследования установят степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда и дадут правовую оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных, отметили в ведомстве.

Абакан, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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