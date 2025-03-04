Отец-наркоман до смерти замучил десятимесячную дочь и лег спать

В Забайкальском крае местный житель предстанет перед судом за то, что до смерти замучил свою десятимесячную дочь.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Забайкалью, 29-летний житель села Бутунтай Александрово-Заводского района обвиняется по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Исходя из материалов дела, в декабре 2024 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения находился дома с десятимесячной дочерью. Девочка расплакалась, после чего отец дважды бросил ее на пол, бил и придавливал, прижигал ее сигаретой, когда ребенок перестал плакать, злоумышленник лег спать, а девочка от полученных травм скончалась.

Обвиняемый свою вину не признал. Судмедэкспертиза признала его вменяемым.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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