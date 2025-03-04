Застрелили на выходе из кафе: в Алтайском крае убит глава района

Глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко застрелен при выходе из кафе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Преступление было совершено днем 4 марта в селе Завьялово. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в убийстве главы района задержан местный житель. На месте преступления работает следственно-оперативная группа. «Следователями СК устанавливаются обстоятельства и мотив совершенного преступления», – говорится в сообщении.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования дела об убийстве главы Завьяловского района.

По данным источника РИА «Новости» в силовых структурах, подозреваемым в убийстве Онищенко может быть один из его непрямых подчиненных. В свою очередь, телеграм-канал Shot сообщает, что нападавшим мог быть экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. «По одной из версий, у Фенина был конфликт с Онищенко, который они не смогли решить», – говорится в сообщении. Отмечается, что Фенин после нападения на Онищенко попытался совершить суицид. Сейчас мужчина находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как критическое.

На пост главы Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был избран в октябре 2022 года. До этого он работал в правоохранительных органах.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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