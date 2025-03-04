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Вторник, 4 марта 2025, 15:06 мск

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В Нижнем Новгороде 1,5-годовалая девочка отравилась наркотиками

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после отравления наркотиками полуторагодовалой девочки. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел 1 марта. Ребенка с признаками отравления наркотическим веществом доставили в больницу из квартиры в Нижнем Новгороде. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту отравления ребенка наркотиком, в рамках которой даст оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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