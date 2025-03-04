В Якутске школьник подкинул муляж бомбы в спорткомплекс

В Якутске школьник заложил муляж взрывного устройства в спортивном комплексе. Мальчик заявил, что сделал это ради шутки.

Как сообщили в региональном управлении МВД, предмет, похожий на бомбу, обнаружили в спорткомплексе и вызвали правоохранителей. На место прибыли полицейские, специалисты регионального управления Росгвардии и все экстренные службы. Посетителей эвакуировали.

Позже выяснилось, что взрывное устройство было муляжом, который подкинул учащийся шестого класса одного из образовательных учреждений Якутска.

Школьник при родителях пояснил, что изготовил и пронес в здание макет устройства ради шутки. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с ребенком профилактическую работу.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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