В Белореченске Краснодарского края в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края. В результате обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, сообщает тг-канал МЧС России.
«В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов», – сообщает экстренная служба.
В результате инцидента пятерым жителям дома в Белореченске оказывается медицинская помощь. Более 50 человек, в том числе 12 детей, эвакуированы.
21 человек уже размещен в гостинице, сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко, люди обеспечены всем необходимым и питанием.
Краснодар, Елена Васильева
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