В Дагестане в ходе КТО нейтрализованы 4 боевика

В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализованы 4 боевика, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске, – говорится в сообщении НАК.

На месте боя и в расположенном рядом тайнике нашли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.

Деятельность банды, как отметили в НАК, координировалась запрещенной в России международной террористической организацией.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, оперативные, розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Дагестан, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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