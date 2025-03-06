В столице Перу несколько дней не могут потушить пожар

Несколько сотен пожарных борются с крупным пожаром в историческом центре Лимы в Перу. Он уже затронул несколько коммерческих зданий, но пока не привел к пострадавшим, сообщили власти города.

Пожар вспыхнул в понедельник вечером на складе игрушек и продуктов питания, а затем распространился на другие здания, сообщил представитель пожарной охраны Карлос Мальпика. «Пожар может продолжаться до воскресенья», – сказал он.

Несколько жителей были вынуждены покинуть свои дома, забрав в собой имущество, включая матрасы, холодильники и стулья. Густой черный дым был виден за несколько километров от пожара. «Мы находимся в историческом центре Лимы, где много складов. Это настоящая бомба замедленного действия для домов», – рассказал телеканалу AFPTV местный житель Зулли Кабанильяс, которому пришлось покинуть свой дом.

Марио Касаретто, отвечающий за управление ликвидацией последствий стихийных бедствий в муниципалитете, сообщил на пресс-конференции, что «пострадали одиннадцать семей» .

Карлос Мальпика заявил, что пострадавшие здания не соответствуют «никаким стандартам» . Он подчеркнул, что помимо отсутствия пожарных выходов у них отсутствует и система пожаротушения. Он посетовал, что среди немногих пожарных гидрантов некоторые «вышли из строя». В зону бедствия было доставлено несколько цистерн с водой, но пока ликвидации пожара это не помогло.

Лима, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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