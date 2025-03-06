В Башкирии произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Башкирии два человека пострадали из-за вспышки горючих паров в квартире. Еще троих эвакуировали. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Утром в поселке Михайловка в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим хлопком», – говорится в сообщении.

Травмы получили мужчина и женщина, еще три человека самостоятельно эвакуировались.

Пожарные потушили возгорание на площади четыре квадратных метра. Специалисты проводят обследование поврежденных помещений.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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