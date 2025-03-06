В Волгоградской области у дороги обнаружили пустые гробы

В Волгоградской области обнаружили стихийную свалку из гробов. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.
Гробы обнаружили жители города Волжского. Неизвестные выбросили цинковые и деревянные ящики на пустыре в районе улицы 7-я Автодорога, сообщают местные СМИ.
Предположительно, гробы принадлежат ритуальной компании, которая, вероятно, решила сэкономить на утилизации отходов.
В администрации Волжского сообщили, что установлением виновных и привлечением их к ответственности занимается полиция.
Волгоград, Зоя Осколкова
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