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Пятница, 7 марта 2025, 17:32 мск

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В Ростовской области объявлен режим повышенной готовности

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Как пояснил глава региона, решение связано с перебоями в работе служб оповещения о ракетной и беспилотной опасности – уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем.

«Усиливаем меры информирования жителей. Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Ростовской области. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России – скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», – пояснил Слюсарь в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что этот сервис настроен для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на мобильном устройстве для точного отображения информации.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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