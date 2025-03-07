ЧП в Самарской области: в передвижном цирке по время представления обрушились зрительские места

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения конструкций в ходе представления передвижного цирка в Нефтегорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Расследование ведется в рамках ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Согласно последним данным, в результате обрушения конструкций травмы получили восемь человек.
Самара, Светлана Антонова
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