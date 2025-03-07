российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 марта 2025, 20:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в Самарской области: в передвижном цирке по время представления обрушились зрительские места

Фото: СУ СК России по Самарской области

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения конструкций в ходе представления передвижного цирка в Нефтегорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Расследование ведется в рамках ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Согласно последним данным, в результате обрушения конструкций травмы получили восемь человек.

Самара, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Культура, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,