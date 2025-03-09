Три аэропорта России с ночи ограничили работу

Аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом сообщил в своем тг-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. В Астрахани ограничения были введены в 1:05 по московскому времени, а аэропорт Казани приостановил операционную деятельность в 2 часа ночи по мск, в Нижнем Новгороде ограничения были введены в 2:59 по мск.

Кореняко отметил, что на такие меры пришлось пойти, чтобы обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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