Три аэропорта России с ночи ограничили работу

Аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом сообщил в своем тг-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. В Астрахани ограничения были введены в 1:05 по московскому времени, а аэропорт Казани приостановил операционную деятельность в 2 часа ночи по мск, в Нижнем Новгороде ограничения были введены в 2:59 по мск.
Кореняко отметил, что на такие меры пришлось пойти, чтобы обеспечить безопасность полетов и пассажиров.
Москва, Елена Васильева
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