На побережье Черного моря снова нашли мазут. Но немного

Команды муниципалитетов Краснодарского края во время мониторинга своих территорий на пляжах Анапы обнаружили несколько новых выбросов мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской. На двух участках здесь работают команды из Красноармейского района и Геленджика. Также новые фрагменты нефтепродуктов на своих территориях зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что повторные выбросы мазута на своих участках также выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов. Новые фракции нефтепродуктов убирают в первую очередь, сообщает ТАСС.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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