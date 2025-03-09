ВСУ ударили ракетами по селу в Херсонской области

Семь человек получили ранения после обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS села Великие Копани Херсонской области. Как сообщает пресс-служба администрации региона, ракеты попали в местный рынок, где в тот момент было очень людно. Также был поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома «Большие Копани».

В числе пострадавших попали фельдшер и водитель скорой помощи. Всех раненых госпитализируют в Скадовскую больницу, при необходимости их направят на лечение в Крым.

Сообщается также об одном погибшем.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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