У Мавроди не нашлось наследников

У основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, умершего в Москве в 2018 году, не нашлось наследников, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

По закону, наследство может быть открыто в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В противном случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока.

Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал «МММ» – крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур «МММ» – начался крах финансовой пирамиды.

В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл «МММ-2012». В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.

В июле прошлого года РИА «Новости» на основе данных базы судебных приставов и иных документов сообщало, что Мавроди оставил долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч – долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов – взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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