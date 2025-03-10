В Совете Федерации предлагают запретить самокатчикам использовать аудиосигналы без необходимости

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предлагает запретить пользователям электросамокатов и велосипедистам использование звуковых сигналов. Они должны быть задействованы только в случаях, когда нужно предотвратить ДТП. Сенатор также предлагает ограничить скорость СИМ до 10 км/ч при обгоне пешеходов.

«Нередко пользователи электросамокатов и велосипедов сигналят пешеходам, требуя уступить дорогу, что создает стрессовые и конфликтные ситуации. Чтобы повысить уровень взаимного уважения на улицах и сделать передвижение комфортнее, считаю необходимым запретить использование звуковых сигналов в таких случаях, за исключением ситуаций, когда это требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия», – рассказал Шейкин ТАСС.

Кроме того, как отметил сенатор, часто электросамокаты и велосипеды на высокой скорости маневрируют между людьми на тротуарах, в парках и других общественных местах, что создает потенциальную опасность для пешеходов, особенно для детей, пожилых людей и маломобильных граждан. «Считаю важным рассмотреть вопрос об ограничении скорости для велосипедов и средств индивидуальной мобильности до 10 км/ч при обгоне пешеходов в городских пространствах», – подчеркнул он.

По словам Шейкина, с приходом теплого сезона на улицах появляется все больше велосипедистов и электросамокатчиков, что «требует особого внимания к вопросам безопасности и комфортного сосуществования всех участников движения, особенно пешеходов». «Реализация предлагаемых мер позволит снизить число аварийных ситуаций, уменьшить уровень конфликтов между разными участниками движения и сделать городскую среду безопаснее и удобнее для всех», – отметил Шейкин, которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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