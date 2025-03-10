Мужчина и женщина 8 марта воровали на Пискаревском кладбище букеты с могил

В Санкт-Петербурге мужчину и женщину поймали 8 марта на Пискаревском мемориальном кладбище за воровством цветов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сторож заметил, как подозреваемые грузят в машину 12 букетов цветов, собранных с могил. Прибывшие на место правоохранители доставили 39-летнего местного жителя и его 27-летнюю спутницу в отделение. Для начала нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Кроме того, в отношении них было возбужден уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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