Издание 19FortyFive: Россия ошиблась, продав Китаю Су-35

Сделка о продаже истребителей Су-35 в Китае, заключенная в 2015 году, является серьезной ошибкой, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн. По его словам, в рамках договора на сумму 2,5 миллиарда долларов Китай приобрел 24 боевых самолета, но сделал это не для того, чтоб использовать по прямому назначению, цитирует американское издание Лента.ру.

«Возможно, Китай вовсе не планировал использовать купленные Су-35 в полетах. Скорее всего, они просто позаимствовали или «украли» технологии для своего развивающегося авиапарка. Этот подход к приобретению и последующему извлечению иностранных технологий хорошо согласуется с известной тактикой Китая по модернизации своей техники», – утверждает автор. Он также делится предположением, что Су-35 могли быть использованы для изучения современных технологий, применяемых в российском истребителе. Например, данный самолет укомплектован двигателями с управляемым вектором тяги, радаром «Ирбис-Э» и современным комплексом радиоэлектронной борьбы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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