Двое пожарных погибли при тушении жилого дома под Пермью

Тела двоих пожарных обнаружили после тушения жилого здания в Соликамске Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Два сотрудника МЧС России погибли при тушении пожара в Пермском крае», – говорится в сообщении.

Во время тушения произошло обрушение кровли, огнеборцы МЧС России оказались под завалами, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Соликамске загорелся одноэтажный деревянно-рубленый дом на площади 900 кв. м. На месте работают более 40 специалистов и 19 единиц техники.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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