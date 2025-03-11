В школе в Нижнем Новгороде восьмиклассник ранил ножом двух учеников и сбежал

В Нижнем Новгороде восьмиклассник напал с ножом на одноклассников, после чего сбежал. Госпитализированы двое школьников, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. Нападавшего разыскивают правоохранители.

Инцидент произошел в школе №117. «Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают сотрудники ОВД», – говорится в сообщении полиции, передает ТАСС.

По информации департамента образования, между учениками произошел конфликт. Жизни пострадавших ничего не угрожает. В школе работают сотрудники правоохранительных органов.

Вместе с тем, телеграм-канал SHOT сообщает, что напавшего с кухонным ножом на одноклассников подростка задержали и везут на допрос. Школьник пытался спрятаться на опоре ЛЭП в лесополосе. Перед этим он позвонил своим родным и признался в нападении на учеников, заявив, что двое пострадавших от его рук одноклассников его «довели».

Позже полиция подтвердила задержание напавшего на учеников восьмого класса.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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