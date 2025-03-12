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Среда, 12 марта 2025, 09:15 мск

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В Одессе двое суток горит нефтебаза

Очевидцы сообщают и выкладывают в билет о долгом пожаре на нефтебазе в Одессе. Прилет был более суток назад, а сейчас пожар разгорелся с новой силой.

Очевидцам удалось снять огромный столб пламени и дыма над емкостями с горючим. При этом рядом с нефтебазой располагается оживленная трасса, сообщает «Российская газета».

О том, что нефтебаза горит, стало известно во вторник. По данным военкоров, взрывы и пожар стали следствием работы российских БПЛА «Герань». Помимо этого, под удар ВС РФ попал склад с военным имуществом.

Одесса, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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