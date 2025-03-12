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Среда, 12 марта 2025, 09:27 мск

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В Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 4,3

Фото: Freepik

В станице Григорополисской в Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщила противопожарная и аварийно-спасательная служба региона.

«Сегодня в 03:35 в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального образования зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,3 на глубине 10 км с ощущаемостью на поверхности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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