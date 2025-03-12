Нижегородца арестовали за перевод криптовалюты украинским боевикам

ФСБ сообщила о задержании и аресте в Нижнем Новгороде мужчины, переводившего средства в криптовалюте террористической организации на Украине. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
По данным спецслужбы, 22-летний гражданин РФ планировал «оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям», для чего «установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации».
«Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации», – отметили в ФСБ.
Задержанный заключен под стражу. Ведется следствие.
Москва, Наталья Петрова
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