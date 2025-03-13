Микроавтобус с юными спортсменами опрокинулся в кювет под Саратовом

В Саратовской области микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет. Пострадали четверо подростков.
ДТП произошло около села Красная Речка Пугачевского района. Транспорт задел обочину и опрокинулся. В салоне находились несовершеннолетние спортсмены и их сопровождающий.
«В результате ДТП четверо подростков получили телесные повреждения, в связи с чем доставлены в медицинское учреждение», – сообщает региональная прокуратура.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушений при организации перевозки детей.
Саратов, Зоя Осколкова
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