Саратовская область подверглась налету БПЛА: повреждены нежилые объекты

В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников зафиксированы повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По предварительным сведениям, никто не пострадал, добавил он.

В аэропорту Саратова второй раз с начала суток ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 07:45 мск введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин)», – написал он в тг-канале.

Отметим, что в ночь на четверг, 13 марта, в аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги вводились ограничения на прием и отправку рейсов, но позже они были сняты. Утром ограничения повторно также введены в аэропорту Волгограда. Кроме того, временные ограничения действуют в аэропорту Пензы.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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