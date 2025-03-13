В Дагестане краснокнижные олени оказались на грани уничтожения

В Дагестане редкие олени сбежали из питомника и разбрелись по лесу. Часть животных съели хищники, другие стали жертвами браконьеров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из-за небывалого снегопада в Дагестане был разрушен забор, огораживающий питомник в Алмакском заповеднике, где содержат и развивают популяцию краснокнижных пантовых оленей. Сбежали около 500 особей. 37 из них уже обнаружили мертвыми, предположительно, на них напали хищники. Неподалеку наблюдали следы волков.

Кроме того, часть оленей были приручены и не боялись людей, чем воспользовались браконьеры. Охотников в районе уже предупредили, что за убийство оленей грозит уголовная ответственность, так как они находятся под охраной государства и занесены в Красную книгу.

В настоящее время сотрудники заповедника раскладывают приманки, чтобы сбежавшие животные вернулись в питомник. Кроме того, оленей ищут с привлечением беспилотников.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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