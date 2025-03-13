В Херсонской области 21-летнюю девушку арестовали за шпионаж в пользу Киева

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнюю девушку за сбор и передачу украинским спецслужбам данных о Вооруженных силах России. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, подозреваемая 2003 года рождения собирала и передавала представителю спецслужб Украины сведения о местах дислокации российских военнослужащих и расположении базовых станций операторов сотовой связи.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России (шпионаж), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Фигурантка заключена под стражу.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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