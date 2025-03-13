российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 марта 2025, 17:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Херсонской области 21-летнюю девушку арестовали за шпионаж в пользу Киева

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнюю девушку за сбор и передачу украинским спецслужбам данных о Вооруженных силах России. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, подозреваемая 2003 года рождения собирала и передавала представителю спецслужб Украины сведения о местах дислокации российских военнослужащих и расположении базовых станций операторов сотовой связи.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России (шпионаж), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Фигурантка заключена под стражу.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,