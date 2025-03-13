В Кузбассе спустя 30 лет поймали убившего двух девочек маньяка-педофила

В Кемеровской области следователи раскрыли убийства двух девочек, совершенные в 1995 и 1996 годах. Поймать преступника спустя почти три десятилетия удалось благодаря применению более современных методов молекулярно-генетической экспертизы. Об этом сообщает следственное управление СК России по Кузбассу.

Первое преступление было совершено в ноябре 1995 года в городе Салаире. Неизвестный надругался и задушил 14-летнюю девочку. Ее тело нашли на пустыре песчаного карьера. Почти через год, в ноябре 1996 года, была изнасилована и задушена еще одна несовершеннолетняя. Тело второй жертвы обнаружили в марте 1997 года среди отвала породы золоторудника в Салаире.

Несмотря на то, что эти преступления длительное время оставались нераскрытыми, работа по ним не прекращалась. Следователями-криминалистами было принято решение о проведении еще одной молекулярно-генетической судебной экспертизы с использованием более современных методик.

В результате в марте 2025 года по следам, оставленным на телах жертв, удалось установить ДНК-профиль предполагаемого убийцы. Экспертиза показала совпадение с генетическим профилем лица, сведения о котором имелись в федеральной базе данных геномной информации в связи с совершением им особо тяжкого преступления против личности.

В итоге была установлена личность мужчины, подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что долгое время он проживал на территории Алтайского края, где взял фамилию жены после вступления в брак. Его задержали и доставили в Кемерово для проведения следственных действий.

Фигурант на допросах дал признательные показания. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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