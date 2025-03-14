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Пятница, 14 марта 2025, 15:07 мск

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Вцепились в ноги: бездомные псы чуть не загрызли ребенка во Владикавказе

Во Владикавказе стая бездомных собак напала на 11-летнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Школьник прогуливался по аллее на улице Кырджалийской, когда на него набросились бездомные псы. Мальчик попал в больницу с глубокими ранами на ногах.

Отмечается, что местные жители часто жалуются на нападения бездомных собак в том районе.

Прокуратура Затеречного района Владикавказа организовала проверка по факту в связи с нападением бродячих собак на ребенка, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки будет «дана оценка деятельности органов местного самоуправления по контролю обращения с животными без владельцев», говорится в сообщении.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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