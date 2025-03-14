В Приморье тигр залез во двор частного дома и убил собаку

В Приморье недалеко от Кравцовских водопадов тигр забрался во двор дома и загрыз сидевшую на цепи собаку. Зверя спугнул выскочивший на улицу мужчина. Обычно такое происходит на окраине сёл, на неосвещённых и неогороженных участках. Но хозяева утверждают: свет горел, вокруг дома стоит двухметровый забор, а сам он находится в 20 метрах от трассы.

Жители Кравцовки рассказывают, что заметили тигра вчера около 23:00, передает портал VL.ru.

Первую собаку загрызть он не смог, но сильно подрал. А за второй – восточно-европейской лайкой – залез во двор, перепрыгнув через двухметровый забор к дому, где горел свет. Убитой им собаке было пять лет, заводили её специально для охраны.

«Тигр без усилий вытащил собаку, перекусил ей горло, собирался ею поужинать прямо под окном дома. Мой родственник выбежал (думал, коты дерутся) и увидел тигра, обомлел и стал стучать об железо. Тигр бросил собаку и убежал», – рассказала хозяйка собаки Елена.

Во дворе остались следы тигра. Жильцы дома измерили лапу хищника – у них получилось 14 сантиметров. Хозяйка убитой собаки подчёркивает, что дом стоит не где-то на окраине села, а в 20 метрах от трассы Раздольное – Хасан, неподалёку от Кравцовских водопадов. Говорят, за три дня до этого ещё одну собаку тигр загрыз в селе Нежино, в 20 километрах от Кравцовки.

В министерстве лесного хозяйства корреспонденту Новостей VL.ru сообщили, что взяли ситуацию под контроль. На месте работают сотрудники охотнадзора.

Напомним, в Красноармейскои округе сейчас ищут тигра, который убил лесничего. Его удалось обнаружить тепловизором, но пока не поймали.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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